Editorial Sensibilitat ambiental més enllà de legislacions

França ha prohibit l’ús de plats i gots de plàstic en un esforç per reduir la contaminació. La mesura afectarà els que gaudeixen del menjar a l’aire lliure, que ja no podran fer servir gots de plàstic, tampoc coberts ni plats. Però també serà diferent la vida a l’oficina perquè les màquines expenedores de cafè ja no donaran gots de plàstic. La llei va entrar en vigor el mes passat, i dóna als productors fins a l’any 2020 per assegurar-se que tots els plats venuts a França provinguin de fonts biològiques. La mesura arriba després que París va ser seu d’una important conferència el mes passat sobre canvi climàtic, i mentre el govern socialista tracta de posar a França al capdavant de la lluita ambiental. El nou decret suposa un important avenç en les campanyes contra la generació de residus a França i s’emmarca en la normativa francesa que prohibeix des d’aquest estiu la distribució gratuïta de bosses de plàstic d’un sol ús.

Cada any, vuit milions de tones de plàstic arriben al mar: el 2050 hi haurà més quantitat de plàstics que de peixos. Inventors, científics i polítics intenten posar fre a la catàstrofe però necessiten del compromís dels governs. A Espanya cada ciutadà fa sevir 184 bosses de plàstic a l’any, una quantitat que segurament és similar a Andorra. Que s’hagi de pagar dos cèntims per una bossa de plàstic pot ser un element dissuasiu però no ha acabat amb aquest mal hàbit.

Una directiva del Parlament Europeu fixa un termini fins al 2024 per a la desaparició de les bosses de plàstic de 50 micres, i l’eliminació d’aquelles conegudes com a samarretes al 2018. Andorra s’ha compromès a la seva aplicació, completant la legislació amb el decret que regula el foment i l’ús de les bosses reutilitzables, que data del juny del 2012. Fer un pas més seria un bon gest per demostrar que existeix sensibilitat més enllà del que marquen les normatives exteriors.