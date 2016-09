Editorial L’informe de la Comissió Europea no s’ha d’ignorar

El Govern va tenir ahir una tímida reacció en relació a l’informe preliminar que situa Andorra entre els territoris que són candidats a figurar en la llista negra de paradisos fiscals que la Comissió Europea està elaborant.

El cap de Govern, Toni Martí, es va mostrar ahir obert a treure les deduccions especials a les societats, un dels punts que han fet incloure el país en la llista de 46 països que la Comissió Europea considera com potencials paradisos fiscals. Des de l’Executiu s’ha volgut transmetre una imatge de tranquil·litat i, igual que va defensar el seu ministre de Finances, Martí va remarcar que es tracta d’una avaluació realitzada al 2013, i des de llavors «Andorra ha legislat en relació a la transparència». El líder taronja està convençut que no hi haurà cap problema en la pròxima avaluació l’any vinent, ja que assegura que s’han fet els deures.

La postura de l’Executiu és raonable doncs defensa la feina que ha fet fins a la data que, s’ha de reconèixer, ha situat el país en una situació més homologable pel que fa als estàndards que Brussel·les exigeix.

Des de l’oposició, ni PS ni Ld’A han aprofitat el toc d’atenció que ve d’Europa per, com a mínim, alertar que no es pot ignorar cap decisió que vingui de Brussel·les perquè tots els gestos de la UE s’han de tenir en compte. La excessiva confiança i l’autocomplaença no són bons aliats per dialogar amb la UE.

La única veu que va expressar la seva preocupació per la possibilitat –encara que sigui remota– que Andorra pugui ser considerada de nou un paradís fiscal és la de l’excap de Govern, Jaume Bartumeu. El president d’SDP va fer notar que San Marino o Mònaco no hi són a l’informe.

El que està clar és que en plena negociació amb la UE no és un bon moment per aparèixer en cap informe negatiu de la Unió Europea, per molta feina que s’hagi fet.