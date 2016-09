Editorial Massa velocitat és sinònim de més accidents

L’Automòbil Club Andorra va presentar ahir al matí el seu informe anual de Mobilitat (IMACA), en el qual la dada més cridanera són els 312 accidents de trànsit amb víctimes registrats durant l’any passat, la xifra més elevada dels darrers quatre anys, és a dir, des que l’Automòbil Club elabora l’IMACA.

Les xifres no són alarmants però sí que conviden a la reflexió que a un país com Andorra on teòricament no es por circular a grans velocitats, els sinistres segueixin augmentant.

El responsables de AVA han preferit no fer cap valoració, però les reflexions són obvies: respecten els conductors els límits de velocitat? S’ha treballat en el darrer any en la millora d’alguns punts negres que han estat identificats per la mateixa Policia? Sobretot tenint en compte que és especialment rellevant la xifra d’accidents amb víctimes greus, 23, per les sis registrades l’any anterior.

L’entitat va posar èmfasi en un altre punt negatiu. El secretari general, Toti Sasplugas, ha destacat l’evolució dels nivells d’NO2, relacionada amb la contaminació que generen els vehicles. Dels 14 punts de mesura urbana que funcionen a Andorra, deu superen la mitjana recomanada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS)», i es l’avinguda de Sant Antoni de la Massana la que presenta uns nivells de concentració d’NO2 més elevats del país.

Si bé contra la contaminació dels vehicles és difícil lluitar en un país amb poca cultura del transport públic, sí que es fa necessari aconseguir una reducció dels sinistres a la carretera. Per normal general són molts els conductors que trepitgen l’acceleradors per fer-ho d’immediat amb el pedal del fre en els punts amb radars. Que augmentin els accidents, també les sancions, i en canvi que hi hagin menys multes per velocitat resulta estrany i dóna que pensar.