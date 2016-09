Editorial No hi haurà pau per als morosos

Només són tres però la feina se’ls acumula. Els tres saigs –Lourdes Alonso, Xavier Granyó i Goretti López– exerceixen des de mitjans del mes de maig com la versió andorrana del cobrador de frac. Cada setmana es publiquen al BOPA els embargaments que han iniciat, i a l’edició d’ahir dimecres ja hi havia cobraments de multes de trànsit, amb imports des dels 30 euros fins als 600 euros.



A la tasca del saigs ara se n’hi afegeix una de nova: cobrar el deute de les cotitzacions. La CASS ha acordat amb els saigs utilitzar els seus serveis de manera que si un empresari no paga la cotització dels seus treballadors, els professionals actuïn i executin el deute pendent (primer s’avisa, però si esgotat el termini no s’ha saldat el deute, els saigs embarguen la quantitat pendent del compte del morós). El conveni s’ha firmat amb la intenció de beneficiar l’assalariat –segons la CASS–, ja que si no es paga no es compren punts, un greu perjudici per als treballadors a l’hora de cobrar la pensió.



El sistema de compra de punts és el que estipula què cobraràs un cop arribi la jubilació. Hi ha persones que s’han passat 30 anys cotitzant i les pensions que els han quedat són ridícules, fins i tot, comprant més punts del mínim que els pertoca per llei. Una altra perversió del sistema, ja que a més salari, més possibilitat d’augmentar la cotització, la compra de punts i, per tant, una pensió de jubilació més digna.



Amb l’acord entre la CASS i els saigs es treballarà per eradicar la morositat d’empreses que puguin escatimar punts a la seva plantilla. Amb tot, pel que s’ha de vetllar és per evitar que hi hagi economia submergida, i que les persones treballin sense cotitzar. Molta gent que s’ha jubilat en els últims anys s’ha trobat que durant molts anys no ha cotitzat i la pensió que cobra no dóna ni per a pipes.