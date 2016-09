Editorial Els cotitzants confirmen la millora minúscula de l’economia

Amb molta assiduïtat les dades del Servei d’Ocupació serveixen per fer una anàlisi del mercat laboral i del nombre d’aturats que hi ha al país. Es tracta d’un mal habit perquè aquesta no és la funció d’aquest organisme i, a més, les seves xifres són poc fiables perquè hi ha molts condicionats que impedeixen que siguin un indicador per avaluar l’evolució del nombre d’aturats. Primer perquè no tothom que està sense feina s’inscriu en l’oficina per aconseguir un treball estable, segon perquè hi ha famílies senceres que opten per marxar del país quan l’atur les obliga a retornar als seus llocs d’origen i, tercer, perquè les dades del Servei d’Ocupació són molt interpretatives en funció de qui faci la lectura.

Com passa en altres països el nombre de cotitzants a la seguretat social és un indicador que permet fer una radiografia més fiable de l’evolució del mercat laboral. La CASS va informar ahir, després de celebrar el consell d’administració, que durant el segon trimestre d’aquest any ha continuat l’augment del nombre d’assalariats: el mes de juny consten 36.559 persones registrades com a assalariades, un 1,7% més de les que hi havia registrades el juny del 2015. També augmenta el nombre de cotitzants per compte propi en un 6,5%, registrant-se 5.739 persones que cotitzen en aquest règim. La informació de la CASS no permet dilucidar si es tracta de feines de qualitat o creix la precarietat, encara que sí denota una moderada millora en la mateixa línia que apunta l’informe de la Cambra de Comerç.

L’increment dels assalariats no només permet donar un respir a la CASS sinó que confirma un canvi d’evolució de l’economia, molt fràgil però almenys reflecteix uns símptomes de millora que s’han de mantenir al llarg de l’exercici. Aquest millora minúscula no permet als sectors més desafavorits percebre amb optimisme el futur ni tampoc incideix en un augment del consum.