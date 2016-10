Editorial Cabanes amb animals engabiats ben conegudes

La majoria de propietaris d’animals de companyia són respectuosos i estimen els seus amics peluts. La llei que combat el maltractament i l’incivisme està pensada per a uns quants que actuen sense cap tipus de norma i que entelen a la resta de propietaris. A dia d’avui recollir les defecacions és una escena quotidiana que podem comprovar als carrers del país. Tanmateix, que uns quants continuïn sense fer-ho està obligant als comuns a pensar en mecanismes que permetin identificar i multar als infractors, com poden ser els anàlisi d’ADN. Benvingut sigui tot allò que ajudi a fer les ciutats més netes i que permeti la convivència de les persones i els animals sense necessitat que els propietaris de gossos se sentin sovint observats com si estiguessin a punt de fer una malifeta.

Com afirma el director del departament d’Agricultura, Landry Riba, hi ha gent que ha seguit d’aprop els canvis legislatius que s’han fet però altra encara no és molt conscient del nou redactat de la Llei de protecció animal. Demà se celebra una jornada commemorativa en la qual Riba oferirà una xerrada per donar a conèixer aquests canvis legislatius.

La població sembla haver entès que els animals mereixen un respecte i unes atencions. En canvi, resulta bastant estrany que encara proliferin cabanes mig amagades on les condicions en què es troben els animals són nefastes, i no fa falta tenir la llei a la mà per adonar-s’hi. Aquests llocs són ben coneguts pels veïns i per aquells que passegen per la zona, i resulta ben estrany que passin desapercebuts per a les autoritats. Està bé fer complir la llei, però aquesta és la mateixa per als propietaris d’una mascota que per a aquells que tenen els animals engabiats a temperatures extremes i sense unes mínimes condicions d’higiene.