Editorial Un opinador públic al si de la comissió especial

Finalment la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera ha decidit que Jaume Bartumeu comparegui en qualitat d’opinador públic per explicar les pressions que van denunciar Higini i Ramon Cierco, segons va indicar ahir Ladislau Baró a RTVA. A més, l’exadvocat dels màxims accionistes de BPA declararà a porta tancada en contra dels desitjos que havia assenyalat en manifestacions a EL PERIÒDIC D’ANDORRA.

El president d’SDP qualificava ahir de «còmica la seva citació» i no li falta raó. Els responsables de la comissió haurien d’explicar què significa «opinador públic» i si aquesta nova figura té com a responsabilitat únicament comentar des del seu punt de vista els esdeveniments que han envoltat BPA o informar-ne de detalls que no estan a l’abast de tothom.

Més aviat sembla que l’únic interès que hi pot existir és que Bartumeu desfili per la comissió BPA, de la mateixa manera que ho ha de fer el cap de Govern, Toni Martí, i els germans Cierco. Com exadvocat no pot revelar cap tipus d’informació perquè estaria cometent un delicte i aniria en contra del seu codi deontològic. Per tant, la compareixença del president d’SDP és un pur tràmit que no aportarà cap informació de valor perquè únicament es limitarà a confirmar les declaracions seves que han estat publicades als mitjans del comunicació sobre l’afer BPA.

Tenint en compte la intranscendència d’aquesta compareixença no hauria d’haver cap impediment perquè fos oberta, cosa que no ha estat acceptada. Bartumeu vol que així sigui però com no serà possible, convocarà una roda de premsa per explicar el contingut de les seves manifestacions. Tot plegat sembla més un espectacle de cara a fora per evitar donar la sensació que la comissió es plega a les demandes de Bartumeu.