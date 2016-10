Editorial L’adéu parlamentari de Mateu

Poc més tard de les sis de la tarda d’ahir, Meritxell Mateu va comparèixer, sense acceptar preguntes dels periodistes, per dir que tot i no haver fet res mal fet, plega de consellera general.

La dimissió arribava després d’una reunió amb el seu partit (Demòcrates per Andorra) la nit anterior, en què aquest va manifestar la seva confiança en Mateu, i d’una sessió al Consell General en el qual el tema anava rondant per l’ambient, especialment per la publicació a un mitjà català d’uns correus electrònics entre la consellera i un membre de BPA.

Malgrat aguantar el tipus gran part de la sessió, se la veia tocada, i amb raó, però en un moment donat va abandonar el Consell per tornar-hi només per llegir el comunicat del seu adéu parlamentari.

Mateu explicava ahir en una entrevista que no ha fet res estrany, ni res que no hagin fet altres polítics, però el fet és que les crítiques i la pressió han estat enormes. La suposada relació laboral entre Mateu i el banc intervingut ha suscitat moltes preguntes per part de l’oposició, i encara no ha quedat del tot clara quina és aquesta relació que malgrat ella qualifiqui de normal, no va ser cotitzada a la Seguretat Social i no se sap ben bé per quina feina va ser contractada. És evident que temps d’explicar-se n’hi haurà, ja que la ja exconsellera manté que s’està utilitzant políticament el tema per atacar el Govern.

En tot cas, això marcarà com a mínim un punt i apart a la vida política d’una de les persones més actives del país, que ha ostentat càrrecs d’ambaixadora a la República Francesa, a la Unesco i el Consell d’Europa, a la UE i al Benelux, i ha estat ministra d’Afers Exteriors i d’Habitatge, Ensenyament Superior, Recerca i Joventut, a més de la seva llarga història al Consell General.