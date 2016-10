Editorial Pluja de milions gràcies a uns saltimbanquis

Sembla que el Cirque du Soleil sigui la panacea, la mina d’or, la salvació del país. Com explica el ninotaire Planellas al seu acudit d’avui, per cada euro invertit en l’espectacle de circ, se n’han revertit vuit al país. Vist així, que hi hagi Cirque per anys. Ara bé, com es calcula la repercussió econòmica real?



Andorra Turisme explicava ahir que Scalada «és un dels esdeveniments més importants d’Andorra durant l’estiu i prova d’això és que un 77,2% dels assistents que acudeixen al Principat ho fan motivats precisament per aquest espectacle. La mitjana d’estada al país de 2,3 nits». Si gràcies al circ plouen els euros d’aquesta manera tan abundant, per què no hi ha circ tot l’any? Un espectacle d’estiu, un de tardor, un d’hivern i un de primavera? Si són 20 milions d’euros per temporada, la reinversió seria enorme: gairebé 100 milions d’euros l’any.



Però, per evitar el risc de sobresaturació d’acrobàcies del circ canadenc, potser caldria buscar espectacles de gran format per cada temporada. Quan es construeixi el famós recinte multifuncional, bé que s’haurà d’amortitzar d’alguna manera perquè no acabi com el Centre de Congressos de la capital: infrautilitzat i privatitzat.



Posats a somiar, també podem imaginar què podria fer el sector cultural del país per omplir aquell recinte. Imaginem que els donem tres milions d’euros, que és el que costa cada any portar el Cirque du Soleil. Festivals de música, de cinema, de teatre, concerts de grans figures de renom, viatges de l’ONCA arreu del món, una Escena Nacional d’Andorra potent, una companyia de ballet...



Ara bé, si el Cirque du Soleil porta tanta abundor i prosperitat, com és que el sector comercial i hoteler no mostra el mateix optimisme que Andorra Turisme?