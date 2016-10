Editorial Només bones paraules per al col·lectiu de discapacitats

El Govern continua treballant en el projecte de llei de mesures urgents que modificaran diverses lleis per adaptar-les a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, ratificada el 2013, i que hauria d’entrar a tràmit parlamentari abans que acabi l’any. Així ho ha explicat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, durant la celebració de la Festa Magna, en què ha estat preguntat per aquest tema després que la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) hagi mostrat la seva preocupació perquè els drets dels discapacitats s’acabin diluint dins d’una llei d’igualtat.

Aquesta és una de les prioritats de la nova junta de la FAAD, que encapçala Agustina Grandvallet. Des de la federació es denuncia que hi ha massa burocràcia i que les polítiques destinades al col·lectiu de discapacitats porten un retard important. L’entitat no reclama cap tipus de privilegi, únicament poder portar una vida quotidiana normalitzada, similar a la de la resta de persones.

Això encara no és possible. Hi ha massa obstacles, físics i burocràtics. Un discapacitat sovint no pot pujar al transport urbà perquè no està adaptat. Tampoc ho estant totes les voreres i l’anomenada arquitectura universal és, de moment, una proposta teòrica que no s’aplica des del sector públic ni privat.

Ja no cal ni parlar de l’accés a un lloc de treball. Les reticències són grans i mai reconegudes públicament, i el pitjor de tot és que tampoc les administracions públiques compleixen amb els seus compromisos. Com es veu el panorama no és gaire alentidor i el col·lectiu ha de continuar alçant la veu per fer sentir les seves reivindicacions, i malgrat que obtenen comprensió i bones paraules, tot queda de nou igual: promeses d’un dia.