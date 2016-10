Editorial El comerç andorrà perd pistonada

Estem en guerra. Comercial, matisa el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, que ahir va presentar una nova edició de l’Andorra Shopping Festival.



Tant des d’Andorra Turisme com des de les associacions de comerciants, ja sigui Vivand, Riberaygua i travesseres o el barri antic d’Andorra la Vella, s’organitzen esdeveniments per atreure clientela. La proposta de tapa i quinto va ser un gran encert. D’altres, com convertir Vivand en un plató de cinema no tant, perquè més enllà del decorat no hi havia ofertes el suficientment sucoses com perquè la gent omplís les botigues. Després, els laments de sempre: molts visitants, poques bosses.



El diferencial de preus d’Andorra respecte d’altres grans ciutats ja no és tan atractiu com uns anys enrere, fins i tot, surt més a compte comprar-se aparells tecnològics a l’Estat espanyol i fer el tax free a la duana. El mateix passa amb l’alimentació: molta gent prefereix baixar al mercat setmanal de la Seu d’Urgell que omplir la nevera de productes frescos a un supermercat del país.



Camp ha advertit que Espanya i França estan passant la mà per la cara al comerç andorrà, i cal posar-hi remei amb urgència. El país ja fa temps que està buscant noves fórmules per atreure visitants en qualsevol època de l’any, amb les compres com un valor afegit.



Desplaçar-se fins a Andorra, amb la despesa de benzina, aparcament i àpats que suposa, ha de pagar molt la pena per fer molts quilòmetres a la carretera i, sovint, fer cua a la carretera.

Turisme vol deixar a un costat el turisme d’entrepà, que mira molt però no gasta, però per fer-ho s’ha de posicionar com un destí realment atractiu amb, d’una banda, ofertes atractives que motivin la gent a venir expressament, i d’altra banda, productes i esdeveniments singulars que converteixen les zones comercials en boulevards de renom.