Editorial Traspassant competències a l’espera de la gran reforma

Els comuns d’Ordino i de Sant Julià de Lòria ja estan en la fase de traspàs del Servei d’Atenció Domiciliària al Govern i s’espera que en un termini de 15 dies la resta de comuns ja hauran pres una decisió sobre si demanen que el Govern els cedeixi aquesta competència o bé si decideixen que sigui l’Executiu qui presti aquest servei. L’Executiu està convençut que de manera majoritària es donarà aquest traspàs cap a l’Administració general. Les corporacions locals, ofegades per les finances, no tenen ara inconvenient en cedir alguns dels serveis que ofereixen a l’Administració central. S’ha acabat l’època de les vaques grasses, de duplicar serveis i d’oferir-ne fins i tot alguns que no eren responsabilitat de les parròquies. Ara és hora d’estalviar, de donar el que és necessari encara que sigui sacrificant les competències. A poc a poc es va trossejant el mapa competencial dels comuns sense que hi hagi cap veu crítica mentre la gran reforma que ha de permetre actualitzar les competències i transferències dels comuns continua aparcada, tot i la insistència des de l’Executiu que es tracta d’una prioritat que serà una realitat el 2018, complint d’aquesta manera els terminis previstos.