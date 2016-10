Un any que es tancarà en positiu per a l’hoteleria

Queden dos mesos i mig per acabar l’any i els hotelers ho faran amb satisfacció. Està sent un any bo per al sector, s’han vist cues d’entrada i de sortida i la demanda està reaccionant als esforços que s’estan fent. Hem de ser humils i veure també que l’amenaça terrorista i els conflictes estan perjudicant a països que estaven en el mapa de destins turístics i països com Andorra o Espanya ho estan notant.

Setembre, que és un mes que els hotelers temen perquè sempre ha estat molt fluix, es va tancar amb una ocupació que va fregar el 50%. Els empresaris atribueixen aquest increment en part a l’economia espanyola, que dóna signes de millora. No és l’únic element que hi ha contribuït, tenint en compte la precarietat del mercat laboral espanyol i les dades de consum intern del país veí. Des d’Andorra s’ha fet una clara aposta per combatre l’estacionalitat i l’estiu n’és un exemple, amb esdeveniments com el Cirque du Solei o el Mundial de BTT a Vallnord.

Fa uns dies el ministre Camp alertava que Andorra ha perdut el lideratge en la «guerra comercial». El titular de Turisme té raó perquè les compres han deixat de tenir la motivació d’abans per visitar Andorra. Però s’ha ha treballat i força, especialment des de l’àmbit públic. L’aspecte que ofereix el centre comercial compartit entre Andorra la Vella i Escaldes és magnífic i res té a veure amb el de fa uns anys.

La millora que està experimentant el sector turístic, especialment l’hoteler, no és extraordinària però almenys demostra que s’està en el bon camí. Com s’ha demanant el altres ocasions cal també una major implicació de les associacions de comerciants per tal de poder aprofitar l’arribada de visitants i que la moda del shopping no s’imposi només com una nova denominació en anglès.