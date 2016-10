Editorial Un retard amb l’envelat que ha estat només un ensurt

Finalment la Fira d’Andorra la Vella –o d’Andorra– s’inaugurarà divendres amb tota normalitat després d’aquests dies passats d’incertesa en què no estava clar que una part de l’envelat arribés al país amb temps per ser muntat. Han estat uns dies de molta confusió i nervis, especialment entre alguns dels expositors –els concessionaris de vehicles– que ignoraven si haurien de tenir els seus cotxes a l’aire lliure o coberts, com han estat sempre.

La falta d’informació ha generat més inquietud, però s’ha d’entendre que el comú de la capital no estava en condicions de facilitar més notícies que les que arribaven de l’empresa propietària de l’envelat. No estava en mans de la corporació fer arribar l’envelat, i només quedava la pressió com a ‘arma’ per fer complir els compromisos.

Se sap que els membres de la corporació van parlar de forma informal sobre la possibilitat de comprar l’envelat, però elevat preu de l’adquisició i les dificultats de manteniment i d’emmagatzematge van descartar l’opció. El problema que s’ha viscut aquests dies ha fet reflexionar el comú sobre l’acord que té signat amb l’empresa. Tenir l’envelat muntat dos dies abans de què comenci la Fira és massa arriscat davant de qualsevol contingència com pot ser una avaria del camió, per aquest motiu és correcte que la corporació exigeixi introduir un annex al contracte que estableix que en les properes edicions el material de l’envelat haurà d’estar a Andorra un mes abans que s’iniciï la Fira.

Per sort només s’ha de lamentar un retard que no és atribuïble a la corporació. Haver ajornat una setmana l’exposició de vehicles hagués estat un perjudici important, sobretot per a les marques que esperen la Fira com una cita indispensable per a donar a conèixer els seus models i les seves ofertes.