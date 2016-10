Editorial La Fira de tots com a termòmetre del país

La Fira no és d’Andorra la Vella, és d’Andorra. És un aparador que mostra l’activitat comercial i empresarial del país. Ahir es va inaugurar la 38a edició d’aquest certamen multisectorial que durant tres dies serà visitat per milers de ciutadans que cada any desfilen fidels a la cita. Poques iniciatives al país tenen una acollida tan multitudinària, i les empreses són conscients i per això un gran nombre d’elles volen estar presents al recinte firal, un espai que ha quedat petit i que no permet donar resposta a la demanda.

La Fira no és una oportunitat per tancar operacions en un cap de setmana, si no una fórmula extraordinària per donar a conèixer uns productes i serveis que podran ser demandats durant tot l’any. El visitant tafaneja, pregunta preus, observa demostracions i torna a casa amb la sensació d’haver descobert coses que ignorava.

En canvi, sí que és una oportunitat per als concessionaris de cotxes. Molts compradors esperen la Fira per poder veure diferents models i aprofitar les ofertes. És un bon moment per estrenar cotxe.

I a banda de tota l’oferta comercial l’esdeveniment permet conèixer la feina de moltes associacions: ONGs, entitats culturals i esportives, tot un entramat de persones que fan feina de forma desinteressada sense les quals la societat andorrana no seria la mateixa. Sense oblidar els cossos especials com la Policia i Bombers que tenen una oportunitat fantàstica per donar a conèixer als ciutadans la feina tan important que fan cada dia.

La Fira d’Andorra la Vella té data pròpia al calendari andorrà. Malauradament no pot créixer més, l’espai és limitat i Andorra no disposa d’un recinte adaptat per acollir aquesta cita. El Govern té en ment construir un espai multifuncional que podria ser apte per a la Fira i altres esdeveniments.