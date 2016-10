Editorial La Fira d’Andorra la Vella supera les expectatives

Més de 70.000 persones. És la xifra de visitants que el Comú d’Andorra la Vella ha calculat que han passat pel recinte firal durant els tres dies de l’esdeveniment. Un any més, la corporació es felicita per l’èxit i assegura que s’han superat les expectatives. Ara faltarà saber en quina repercussió econòmica es tradueix: venda de forfets, inscripcions a associacions, compra de vehicles, etcètera.



La Fira representa el moviment ciutadà i comercial més important de l’any ja que esdevé un punt de trobada de tots els sectors econòmics i socials. És un gran aparador en què tothom exposa allò que fa i ofereix, ja sigui des de recollir firmes per la despenalització de l’avortament o l’augment de la baixa per maternitat fins a la venda dels últims model d’automòbil a millor preu que al concessionari.



L’eufòria està servida. La recuperació econòmica sembla que arriba només pel volum de persones que s’han mogut per la Fira, però les transaccions finals seran les que demostraran que les butxaques de la ciutadania comencen a respirar. La Fira és un expositor gegant per copsar què es cou pel Principat. No oblidem, però, que les alegries, per a moltes persones, encara són molt poques i arriben amb comptagotes. Que una cita atractiva i més que consolidada (ja són 38 edicions) atregui milers de persones de públic no és sinònim que els bitllets tornin a circular descaradament. Cal ser prudent perquè les microeconomies continuen saturades i amb por a estirar més el braç que la màniga.



De totes maneres, la Fira té el triomf assegurat i, per evitar morir d’èxit, la cònsol major, Conxita Marsol, ja ha anunciat que el model de Fira s’està repensant perquè tothom hi tingui cabuda i es mantingui el nivell.