Editorial Comença la màgia de l’Andorra Shopping Festival

Ja és tot apunt per l’Andorra Shopping Festival, un any més, amb la intenció de fer venir al país gent en temporada baixa, i no es pot negar que en els darrers anys la proposta ha funcionat força bé.



Andorra fa anys que mira al futur buscant un turista de qualitat, bon turista, amb la butxaca com més plena millor, que consumeixi, que mengi i que dormi al país.



La realitat, però, és una altra, o sembla ser-ho: un turista que compra poc, el que compra ho porta molt ben mirat i comparat, i menja poc i a llocs baratets (o se’n duu l’entrepà).

Però el nostre país està preparat per al turista que anhelem? Donem el servei que espera el turista?



Posem-ne exemples. A qui no li ha passat d’anar a una gran superfície i que no hi hagi personal per atendre’t a la secció en què estàs? O (exemple d’ahir) anar a la cafeteria d’un hotel de quatre estrelles ben cèntric i que trigui el cambrer més de 15 minuts a atendre’t i que el director a més t’escridassi per impacient.



És evident que n’hi ha molta de casuística particular i, evidentment, la tenim aquí i es té a fora. Però mirem-nos una mica el melic i intentem que aquí no passi. Siguem una mica més crítics amb el que fem, no fos cas que el nostre turista marxi amb la cua entre cames.



Ara, aprofitem el que tenim, un país amb instal·lacions d’alt nivell, comerços bonics i hotels amb força estrelles, i fem que l’autoexigència augmenti, com a mínim a un nivell satisfactori pels que ens vénen a veure.