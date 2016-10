Editorial Línies vermelles, desitjos i la realitat europea

El president de l’Associació de Pagesos i Ramaders va respondre ahir amb el silenci a les dosi d’optimisme de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que va fer referència al «neguit» del sector ramader, vers el respecte de les especificitats en la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea, i va demanar paciència al col·lectiu mentre el Govern insisteix a Brusel·les en les particularitats d’Andorra.

Aquesta ha estat una setmana farcida d’informacions relacionades amb l’acord duaner i el temor que hi ha en determinada classe política i en part de la ciutadania que l’apropament a Europa tingui més efectes negatius que positius.

En aquest tema dóna la impressió que existeix una teranyina informativa que no permet aprofundir més enllà de la versió oficial i de les anomenades línies vermelles. Malament anirà el país si encara es continua apostant pel tabac com el gran mannà que ha de donar riquesa a l’Andorra del segle XXI. S’ha d’imposar la realitat i ser conscients que Europa no permetrà de manera indefinida que Andorra gaudeixi d’unes franquícies per a determinats productes agrícoles. Per això, independentment dels terminis que acabi imposant la Unió Europea, des del Principat s’haurà de treballar de manera més seriosa i constant per la diversificació de l’economia i per una inversió estrangera molt més sucosa i important que l’actual.

La ministra va repetir ahir el mateix que el cap de Govern i altres membres del gabinet en el sentit que l’Executiu demòcrata defensarà les especificitats i el manteniment de l’acord duaner. Però una cosa és la bona voluntat i els objectius i l’altra és el que la delegació negociadora de la UE estigui disposada a cedir, i pel que sembla no acostuma a ser excessivament generosa.