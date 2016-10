Editorial Moció de confiança en un clima d’irritabilitat

Es veia venir que l’ambient polític, lluny d’apaivagar-se, augmenta pel que fa a irritabilitat. La dimissió de Meritxell Mateu com a consellera general no ha servit per calmar l’oposició, que acusa el Govern d’estar envoltat constantment en «escàndols».

Ahir el secretari general de Liberals va aprofitar una entrevista a la ràdio pública per anunciar una moció de censura a l’Executiu demòcrata. Ignorem si les declaracions d’Amadeu Rossell havien estat consensuades anteriorment o va agafar per sorpresa el partit. El cert és que Ld’A es va ventilar un anunci tan important amb un breu comunicat de premsa sense donar opció als mitjans de comunicació a poder preguntar. De moment l’executiva de Ld’A encarrega al seu grup parlamentari l’inici del procediment per a la moció de censura del Govern demòcrata.

Lògicament els dirigents liberals són conscients que la moció no té cap possibilitat de prosperar i, per tant, es tracta més d’una qüestió d’imatge que de tombar el Govern de Martí. Realment els darrers esdeveniments estan generant un clima polític poc habitual a Andorra i cada vegada és més difícil que s’adoptin acords al Consell General de forma consensuada. Les postures estan massa allunyades i la decisió del cap de Govern de mantenir al Gabinet al ministre Alcobé no hi ajuda gens, perquè en política les formes són importants.

El cap de Govern, que es troba a Cartagena de Indias en la Cimera Iberoamericana, va admetre ahir que es tracta d’una legislatura atípica encara que va repetir la paraula «tranquil·litat» per referir-se a com es percep aquest moviment dels liberals. Dijous que ve Martí s’ha de veure amb els presidents dels grups parlamentaris i caldrà veure si s’aconsegueix una mínima entesa en alguns dels temes pendents.