Editorial L’objecció de consciència per als professionals sanitaris

El Jurament Hipocràtic és un codi ètic que, segons la tradició, els estudiants que es graduen en medicina juren complir abans de començar a practicar la seva professió. Pel seu alt esperit humanista, ha estat adoptat com a guia ètica per la professió mèdica. L’article 24 del Projecte de llei de drets i deures dels pacients i sobre la història clínica estableix que els professionals de la salut poden al·legar objecció de consciència i «abstenir-se d’acomplir un deure que li sigui imposat per l’ordenament jurídic en relació amb l’assistència o el tractament sanitari del pacient sempre que aquesta abstenció es recolzi en el fet que la conducta a realitzar atempti greument contra les seves conviccions morals, ètiques o religioses». Aquest article s’haurà d’explicar molt bé, perquè per aquestes tres arguments molts professionals es poden negar a aplicar segons quines tècniques: un Testimoni de Jehovà pot negar-se a practicar una transfusió de sang? Un metge catòlic pot negar-se a informar i/o contribuir a mètodes de reproducció assistida? Un professional de la sanitat de religió musulmana pot rebutjar la vacunació? Són exemples extrems, però reals.



L’ètica i la moral de cada persona pot ser molt laxa, i els preceptes religiosos, si es compleixen al peu de la lletra, poden donar peu a situacions molt incòmodes. Hem de barrejar aquest conceptes amb la medicina? Aquest article s’haurà d’explicar molt bé, i aclarir què es considera com un atemptat greu a les conviccions morals, ètiques o religioses.



En tot cas, benvinguda sigui una llei que regula els drets i els deures dels pacients, que podran decidir –en el marc de l’ordenament jurídic andorrà– quina és la seva voluntat en el tram final de la vida, per a una mort el més digna possible.