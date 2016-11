Editorial Un nou salt per la borda: Alcobé també plega

Són temps difícils per a Demòcrates per Andorra (DA). Fa tres setmanes va dimitir la consellera general Meritxell Mateu i aquest cap de setmana ho ha fet el ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, i tots dos ho han fet per temes relacionats amb l’afer BPA: l’una, per haver actuat, presumptament, de lobbista, i l’altre, per haver treballat per l’entitat bancària sent ja ministre.



Els dirigents de DA han donat la cara per la parlamentària i el ministre, defensant la seva honestedat. Amb tot, dins del partit hi ha descontentament ja que la mala imatge que s’està generant està fent mal, i molt, al projecte demòcrata. De cara a la galeria, però, es defensa l’estabilitat i que no hi ha cap fissura entre la gent de DA.



Tot això, però, fa fregar-se les mans a l’oposició. En els últims dies hem sabut que Liberals d’Andorra pretén presentar una moció de censura contra el Govern, tot i que entre executiva i grup parlamentari no es posen d’acord quan tirar-ho endavant. Potser la dimissió d’Alcobé ho precipitarà tot. PS i SDP encara no s’han pronunciat obertament si donarien suport a la moció; per les crítiques vessades semblaries que sí, però això precipitaria noves eleccions i, potser, una victòria liberal. El grup mixt ho vol?



De totes maneres, com explica el nostre ninotaire de capçalera, Jordi Planellas, –encertat, com sempre–, si en cada crisi els membres de DA salten per la borda, s’aniran quedant sols. Encara hi ha més noms esquitxats per tot l’afer BPA, i qui sap si aniran sortint més informacions. Si salten més càrrecs, unes noves eleccions no es podran ajornar. Amb tot, Martí defensa l’estabilitat i reitera que d’eleccions avançades, res de res. Tot controlat. O no?