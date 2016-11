Editorial Mà dura contra els incívics que creuen que tenen impunitat

El problema que generen els propietaris d’animals que no tenen una actitud cívica pot semblar secundari o de conversa de cafè, però en realitat és una problemàtica d’actualitat a la qual s’han d’afrontar els comuns i que pateixen tots els ciutadans.

Les insistents campanyes de conscienciació han tingut els seus efectes i la majoria de propietaris de gossos tenen sempre a mà una d’aquestes bosses negres per recollir les defecacions dels animals. Aquesta és la imatge més vista i usual, però la que més molèstia i indignació genera és la d’aquells que deixen el regalet al carrer. Aquestes són les mateixes persones incíviques que encara no han descobert que hi ha papereres als carrers, que les burilles no s’han de llançar a la via pública o que les escombraries s’han de dipositar en unes hores concretes. És molt difícil controlar aquesta gent que no entén de normes urbanes i els principals perjudicats són la resta de propietaris de gossos que noten a vegades certa animadversió per part d’altres ciutadans.

Els cònsols, d’acord amb la ministra Sílvia Calvó, van decidir ahir que durant l’any que ve els propietaris de gossos hauran de fer una analítica als seus animals per poder crear un cens d’ADN i identificar les persones incíviques i poder-les sancionar quan no recullin els excrements de la via pública. Es tracta d’una mesura que ja estan fent alguns ajuntaments catalans i que està tenint bons resultats.

El problema rau quan aquestes persones sense educació urbana tampoc tenen els seus gossos identificats ni amb les vacunes obligatòries. És positiu que els comuns es plantin i plantin cara a qui no té en consideració la resta de ciutadans, i si es fa necessari fer analítiques dels excrements doncs, endavant, sempre que no suposi un cost per a qui no té gos o compleix com a propietari.