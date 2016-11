Editorial L’hermetisme d’una comissió que l’allunya dels ciutadans

Jaume Bartumeu va comparèixer ahir davant la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera. Ho va fer en qualitat d’exadvocat dels accionistes majoritaris de BPA i, lògicament, la seva intervenció va estar limitada pel que marca el codi ètic de l’advocacia. Per tant, l’advocat es va limitar a confirmar les declaracions que havia fet en diferents mitjans de comunicació –nacionals i estrangers– en relació a les amenaces i coaccions als accionistes majoritaris de BPA.

No s’hi podia esperar més i els consellers generals que formen part de la comissió eren conscients que la d’ahir va ser una compareixença testimonial, més fruit de les discrepàncies polítiques que de les suposades dades interessants que pogués aportar el lletrat.

Per cert, que Bartumeu va convocar després una roda de premsa per informar del que abans havia explicat a porta tancada. Ja és conegut el secretisme amb què treballa la comissió. Es pot entendre que algunes de les persones que són citades es poden sentir intimidades per la presència de periodistes, però quan fem referència a l’obscurantisme és perquè hi ha un infundat temor al que puguin dir els mitjans de comunicació.

Si algú s’havia creat expectatives amb la compareixença d’ahir s’haurà queda defraudat. Els representants dels partit polítics ben poc van preguntar a l’excap de Govern i algunes de les qüestions –com ell mateix va precisar– no tenien res a veure amb el motiu de la seva convocatòria.

El ciutadà està poc informat d’una comissió marcada per l’hermetisme i aquesta actitud li fa perdre credibilitat i confiança, malgrat que va néixer a causa d’un fet tan important i excepcional que ha fet trontollar la plaça financera andorrana.