Editorial La força dels autònoms

Sovint confiar en l’opinió dels experts que estudien què passarà a la societat i l’economia d’aquí a uns anys no és aconsellable. Segons molts d’aquests, ni el Brexit havia de reeixir ni Trump havia d’arribar a la Casa Blanca. Però ha passat.



Al marge d’això, especialistes en economia i negocis auguren que entre les professions del futur l’autònom creixerà una barbaritat. Les noves professions associades amb la tecnologia i altres professions més “clàssiques” que ara treballen en empreses mitjanes i grans, veuran (ja veuen de fet) com les seves plantilles es van reduint i com els autònoms van agafant cada cop més protagonisme.



En aquesta tessitura ara sembla que ja està tot encarat perquè d’aquí a poc, ser autònom sigui més senzill. Andorra s’apunta a la llista de països on les cotitzacions d’aquests treballadors es paguin en funció de quants diners guanyen i no depenguin d’un càlcul genèric que en molts cassos, és molt lluny de la realitat.



Que els joves tenen un accés molt complicat al mercat de treball és un fet. Aplanant-los una mica el camí i ensenyant una mica més a l’escola l’emprenedoria pot acabat amb aquesta situació que fa que molts joves temin al futur per la inquietud que els suposa saber si trobaran o no feina. I més enllà dels joves, si emprendre és més senzill (i just) més d’un es llençarà a la piscina a l’hora de refer la seva vida laboral més enllà dels paràmetres establerts durant els darrers decennis.