Editorial Una oportunitat pel Pas de la Casa que s’anomena ‘outlet’

El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha anunciat aquesta setmana l’execució de 111 accions destinades a transformar el comerç andorrà. Es tracta del Pla Estratègic de Turisme de Compres amb el que el ministeri aspira a recuperar un milió de visitants a mitja termini. L’avinguda Meritxell i Vivand, juntament amb la zona del Fener són els espais pensats per acollir la més alta gamma. En concret, el tram que queda entre la plaça de la Rotonda i els Grans Magatzems Pyrénées són la potencial ubicació de marques com Louis Vuitton o Channel, tot acompanyant Apple o Guess, per exemple. Camp va admetre les dificultats que aquestes grans marques vinguin a instal·lar-se a Andorra. El Pas aplegarà les botigues per a la majoria de la població: s’hi destinaran les marques de gamma mitja i es mirarà de potenciar la seva imatge com a espai per comprar a preus baixos. La definició del Pas com l’«outlet» d’Andorra» no ha estat molt ben acollida pels comerciants del poble.

Els veïns i comerciants de la capital han de veure la proposta des d’una perspectiva positiva. Al cap i a la fi Andorra sempre s’ha enorgullit de la seva oferta a millor preu i aquesta ha estat tradicionalment l’imant per atreure visitants.

Els outlets estan de moda. Es tracta de comprar màxima qualitat i marques de prestigi al menor preu i gaudir del plaer d’una bona ganga. És la filosofia que inspira aquest nou format comercial importat dels Estats Units, que s’imposa a Europa i que, segons els experts, té un fort potencial de creixement.

Els Pas de la Casa ho ha de veure com una oportunitat. Els outlet s’ubiquen en zones allunyades de les gran marques precisament per no perjudicar-les. El Pas ho té tot per convertir-se en una referència i triomfar.