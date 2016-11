Editorial Una societat més feliç amb menys trastorns mentals

Sortosament els psicòlegs ja estan convencionats amb la CASS. Per fi el Ministeri de Salut ha cedit a una reivindicació permanent d’aquests professionals. Era una obvietat. Les malalties mentals estan en auge i no es curen només amb pastilles, cal un treball constant per detectar traumes amagats en el cervell i processos mentals que tenen una incidència molt negativa en les persones.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) informa que prop de la meitat dels trastorns mentals es manifesten abans dels 14 anys. En totes les cultures s’observen tipus de trastorns similars. Els trastorns neuropsiquiàtrics figuren entre les principals causes de discapacitat entre els joves.

El trastorn mental és una alteració de tipus emocional, cognitiu o de comportament, en què queden afectats processos psicològics bàsics com són l’emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la percepció, la sensació, l’aprenentatge, el llenguatge, etc. El que dificulta a la persona la seva adaptació a l’entorn cultural i social en què viu i crea alguna forma de malestar subjectiu.

Els experts no dubten a assenyalar que en períodes de crisi com l’actual augmenten els problemes mentals. Estem en una societat cada cop més exigent, que reclama més a l’individu però que cada cop dóna menys (retallades).

Que els afiliats a la CASS puguin anar a la consulta dels psicòlegs és una gran notícia i un necessitat que estava per atendre. Tractar i curar els trastorns mentals ajuda a tenir una societat més feliç i en els temps que corren això no és fàcil. El president del Col·legi de Psicòlegs, Òscar Fernández, ho precisa molt clarament, les malalties mentals no distingeixen per edats, tothom hi està exposat, i entre elles estan les temibles addiccions.