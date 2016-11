Editorial Avenços per atendre les víctimes de violència masclista

El debat monogràfic de polítiques socials i seguretat social ha acabat amb nou resolucions aprovades i amb la desestimació de propostes molt sensates, com garantir les prestacions socials encara que hi hagi dificultats pressupostàries o que els podòlegs entrin per la CASS a les persones diabètiques. Però no comentarem ara què no s’ha votat, sinó que –i sense que serveixi de precedent– aplaudirem algunes de les decisions acordades.



Durant el discurs inicial del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, es va anunciar que, entre d’altres mesures, s’habilitarà un espai per a que les parelles separades amb un règim de visites concertades per als fills en comú puguin fer l’intercanvi de la canalla i, en els casos pertinents, amb supervisió. De moment, una dona que ha denunciat la parella per violència ha d’entregar la criatura per a les visites reglamentàries –obligades per llei– del pare com pot, al carrer o portant-lo a casa del progenitor. La situació és tensa, incòmoda i totalment inapropiada per a la víctima i per a la criatura.



Una altra de les decisions adoptades pel Consell General és que s’habiliti un telèfon especialitzat 24 hores per atendre les víctimes de violència masclista que volen denunciar, requereixen d’atenció urgent o necessiten el consell d’una psicòloga especialitzada.

Ara s’ha d’implementar, però ja era hora. Andorra va ratificar fa un parell d’anys El Conveni d’Istanbul per a l‘eradicació i la lluita de la violència masclista i envers les dones i, precisament, aquests dos punts –la zona de visites controlades i l’atenció telefònica permanent– es recullen en el document internacional.



Espot va treure pit dient que Andorra és el quart país del món en qualitat de vida. Doncs que es noti, també en les víctimes de violència masclista.