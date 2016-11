Editorial Per fi, els psicòlegs entraran per la seguretat social

Finalment, després de dues dècades reclamant una petició molt sensata, la consulta als psicòlegs tindrà cobertura de la CASS. Tot i que encara no se sap la data definitiva, el compromís del Ministeri de Salut és que sigui al llarg del 2017. Els requisits encara no s’han determinat.



L’accés als professionals de la psicologia no pot ser un luxe. És una especialitat més que es mereix entrar a la cartera de serveis com ja ho fa l’odontologia o la fisioteràpia. No és un capritx, és una necessitat. Els problemes de salut mental al segle XXI van a l’alça, ja que l’estrès i les dificultats econòmiques posen cada vegada més les persones entre l’espasa i la paret, i sense una bona salut mental se’n ressent tota la resta.



Tothom entén que una persona que pateix un trastorn mental greu, com una depressió o una esquizofrènia, ha de ser tractada per un professional de la psiquiatria, amb el suport del psicòleg. Però no cal patir una malaltia greu per necessitar ser tractat per un professional de la salut mental, sense requerir medicació. L’atenció psicològica és clau per evitar mals majors, ja que poden prevenir esdevenir en trastorns més greus.



A més, la psicologia va molt més enllà de l’especialitat clínica. Hi ha la psicologia laboral i l’educativa, ambdues necessàries per afrontar situacions d’assetjament; la que atén les víctimes de violència sexual i masclista, que necessiten ser tractades per especialistes en el tema; la psicologia; l’adreçada a la infància i els joves, que coneix les especificitats de la ment infantil, a la qual un trauma els pot condicionar la vida adulta; la comunitària, que s’encarrega de la convivència i les capacitats, i la d’emergències, que actua en moments de catàstrofe o morts traumàtiques.



L’àrea d’atenció és molt àmplia i la cobertura per la CASS és urgent. L’Àrea de Salut Mental està saturada i les consultes privades de psicologia es mereixen un impuls.