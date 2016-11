Editorial Tot a punt per l’intercanvi d’informació fiscal

La setmana vinent el Consell General votarà la mesura “estrella” del procés de transparència que fa temps que persegueix Andorra. L’intercanvi d’informació fiscal ha de permetre que Andorra deixi d’estar sota el focus d’atenció constant, ja que el procés que hauran d’aplicar els bancs andorrans amb els seus clients serà l’estàndard habitual del sector.



En tot cas, ara el secret bancari serà més lluny del que era però Andorra pot afrontar-ho amb certa tranquil·litat per l’experiència del país. Així ho explicaven ahir els de l’Associació de Bancs, que feien èmfasi en el fet que l’oferta del país és prou atractiva per als clients forans.



Esperem que el canvi beneficiï la imatge del país, o almenys no segueixi embrutant-se. Els darrers anys, especialment a l’estat espanyol, amb la descoberta d’evasors fiscals vinculats més o menys a la política, ha fet que el Principat surti sovint als titulars com a culpable, exculpant en certa manera el personatge enganxat in fraganti. I el cas BPA no ha fet més que agreujar-ho més.



El primer sector que pateix aquesta vinculació del nom del país amb suposades males pràctiques és el de la banca, perquè pot fer que el sector perdi prestigi en favor d’altres indrets, i de retruc, la resta de sectors del país, perquè a ningú li va bé que ens critiquin.