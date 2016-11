Editorial Una ‘comissió BPA’ que continua sent poc transparent

Una altra vegada el secretisme, el mutisme habitual. El cap de Govern, Toni Martí, va comparèixer ahir davant de la Comissió BPA, a petició pròpia, per respondre les preguntes dels consellers generals sobre què sabia de la nota del FinCEN i les pressions i amenaces als accionistes majoritaris de BPA perquè facilitessin a Espanya informació sobre els comptes de la família Pujol, unes dades que estaven sota secret bancari. Martí va comparèixer a petició pròpia però sembla que els parlamentaris no ho van aprofitar prou. Poques preguntes compromeses, ni tan sols perquè es va negar a veure i/o escoltar la gravació que li va oferir l’aleshores advocat dels Cierco, Jaume Bartumeu, en què es provarien les amenaces als accionistes. I de nou, ni Martí ni els grups parlamentaris van voler fer declaracions als mitjans de comunicació sobre el contingut de la compareixença.



Davant de la impossibilitat d’aconseguir les explicacions oficials, els periodistes s’han vist obligats –com és la seva feina– a fer servir la seva perícia per assabentar-se de què es va parlar dins de la sala del Consell General. El que va dir Martí és greu, ja que acusa l’entorn dels Cierco d’exercir pressions per no haver de declarar davant de la Batllia, a canvi de contrapartides que beneficiarien el Govern, com és la retirada dels plets presentats pels accionistes majoritaris. Una revelació molt greu. També va informar els parlamentaris que el Govern ha portat a la fiscalia dos casos, que impliquen un diplomàtic i els advocats dels Cierco... Poca broma. Però, insistim, no hi ha declaracions oficials.



Avui, quan el cap de Govern i els consellers llegeixin la premsa, no podran rebatre què s’hi diu perquè la premsa els oferia escoltar la seva veu i han preferit, una vegada més, que l’afer BPA continuï ple d’ombres i secrets.