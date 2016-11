Editorial Millor un ‘outlet’ o el Pas de la Casa tal i com és ara?

El Pla Estratègic de Turisme de Compres continua provocant reaccions diverses, especialment pel que fa a la controvertida iniciativa de convertir el Pas de la Casa en el gran outlet d’Andorra. El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va deixar clar la setmana passada que no es farà res sense l’acord dels comerciants, i de fet seria una gran temeritat promoure una transformació del sector sense comptar amb l’aprovació d’aquest. Vaja, que es tractaria d’una aposta perduda per endavant.

Camp, en la reunió a Encamp, va justificar la proposta pel fet que el Pas de la Casa està perdent visitants d’un sol dia, que representen el 86% del total, i perquè el més ben valorat de l’oferta comercial són els preus. És una dada a tenir en compte i només hi ha una cosa segura, com és que la inacció no farà incrementar els visitants ni els compradors, i que per tant es fa necessari actuar.

Quin problema hi ha amb l’outlet? Tot fa indicar que se li ha donat un significat pejoratiu a aquest concepte aplicat al Pas de la Casa, ignorant que des de sempre els experts i els mateixos comerciants han reivindicat la competitivitat i el diferencial de preus com els grans atractius que cal oferir al turisme perquè es desplaci fins a Andorra.

Potser el Pas d’ara és una concentració d’articles de luxe i un destí de turisme d’alta qualitat? Siguem francs per reconèixer la realitat per ser capaços d’acceptar els canvis. El conseller encampadà de DA, Carles Ensenyat, no es tanca en banda a la proposta, al contrari del que han fet altres prohoms de la parròquia. Voler competir amb el centre d’Andorra la Vella i d’Escaldes no té cap sentit i està condemnat al fracàs, oferir una oferta diferent i alhora atractiva té més possibilitats d’èxit. Això sí, millor parlar-ho entre tots els afectats.