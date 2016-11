Editorial La resposta sobre la doble nacionalitat està al carrer

El PS impulsarà dues proposicions de llei durant aquesta legislatura per defensar la legalització de la doble nacionalitat i la modificació en el sistema electoral. Aquestes són les principals ponències que els socialdemòcrates van aprovar en el 14è congrés de la formació.

Són dos punts que generen molta controvèrsia al carrer i políticament generen cert temor. Es diria que hi ha un sector que prefereix evitar la discussió de la doble nacionalitat per por a perdre l’electorat més conservador. Tot i això, la resposta està al carrer, on es pot comprovar el reiterat incompliment de la llei malgrat la possibilitat de perdre la nacionalitat andorrana si un ciutadà es descobert amb una altra nacionalitat a banda de l’andorrana. El Partit Socialdemòcrata haurà de presentar una proposta de modificació de la llei qualificada de la nacionalitat perquè el Consell General iniciï el debat sobre la possibilitat de tenir dos passaports.

Segurament la situació idònia per a un país petit com Andorra és preservar la pròpia identitat i evitar duplicitats que creen diferències entre els ciutadans. Però es fa molt difícil negar la realitat i aquesta no és una altra que són molt poques les persones que s’ajusten a la llei i renuncien a un segon passaport aprofitant que els països veïns no tenen inconvenient en facilitar la documentació.

La llei de la nacionalitat és clara en aquest punt, de la mateixa manera que és evident que és impossible garantir-ne el compliment i que hi ha certa laxitud per part de les autoritats. Una gran hipocresia envolta aquest tema i els partits polítics estan obligats a trobar una proposta que s’ajusti als temps actuals, molt diferents de quan va ser aprovada la Constitució i la llei de la nacionalitat.