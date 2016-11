Editorial La campanya per fer les compres de Nadal a Andorra

La campanya per fomentar el consum intern per Nadal comença aquest dijous. Es tracta d’una iniciativa del Ministeri de Turisme i Comerç amb el nom Per Nadal comprar a Andorra té premi, amb un pressupost de 55.000 euros. Les compres superiors a 30 euros realitzades entre l’1 i el 17 de desembre tindran dret a una butlleta per participar en sortejos amb premis que es divideixen en dues categories: tres premis consistents en un xec regal de 3.000 euros per comprar a Andorra i un lot de productes d’Andorra, i 30 premis consistents en un lot de productes d’Andorra. Tots els esforços destinats a promocionar el comerç del país mereixen un aplaudiment, encara que s’ha de ser ben conscient que la fidelitat del consumidor no s’aconsegueix únicament amb recompenses temporals, sinó que necessita d’una dedicació constant durant tot l’any. El consumidor es mou bàsicament per la qualitat i el preu. Aprofitar el Nadal per apropar el comprador a les botigues i superfícies del país té sentit, doncs es tracta de l’època de l’any on hi ha més consumisme gràcies a les festes nadalenques.

Tanmateix, se suposa que tothom és molt conscient que hi ha una tendència cada cop més generalitzada de comprar determinats articles a Catalunya. Des de les institucions poques coses es poden fer i han de ser els comerciants els que aconsegueixin trencar la idea de què al país veí es pot comprar més barat, fer-ho amb la competitivitat dels preus, la qualitat però també l’atenció al client.

Gastar al país és molt important per a l’economia. No només és vital el consumidor estranger, sinó també el nacional. El comerç crea llocs de treball i aporta riquesa a altres sectors. És una cadena de subsistència elemental sense el qual és inimaginable l’Andorra actual.