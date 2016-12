Editorial Aquesta és la nostra gran obra de teatre

Ja ho tenim tot apunt per l’inici de la temporada. Aquesta setmana tot han estat presses, corredisses i comprovació que tot estigués apunt, però avui ja tot començarà a funcionar a bon ritme. És com una gran obra teatre: la setmana passada es va fer l’assaig general, aquell en que els nervis són a flor de pell perquè ja és com si s’estrenés l’obra, però encara hi ha un petit marge d’error; el públic sap que és el primer dia i que tot està en fase de proves, però els actors s’ho prenen seriosament i tot acaba sortint a la perfecció. Però això no els exonera que l’endemà sigui el dia clau i tot hagi de sortir millor que a l’assaig general.



Mirant-ho des de la distància, els hotels s’afanyaven a tenir controlats els subministraments, els seus equips de manteniment que tots els aparells de televisió funcionessin i cap aixeta degotés. A la carretera, mobilitat preparava el dispositiu d’entrada i les autoritats tenien ja enllestits els plans per regular el trànsit de vehicles que s’espera. Les pistes acabaven els contractes i la paperassa dels treballadors que ahir mateix s’enfundaven les botes i les botigues col·locaven tot el producte al seu lloc i rentaven els vidres dels seus aparadors perquè tot lluís com toca per l’inici de la temporada d’hivern.



Enguany el fred ens ha somrigut, i la neu ha fet acte de presència com i quan tocava. Esperem que això, sumat a que el pont de la Puríssima que fan els veïns i que enguany cau en forma d’aqüeducte sigui un bon auguri per una temporada d’esquí formidable per tots.



I és que quan comença l’obra, tots sabem que vagi millor o pitjor l’any que ve en tornarem a fer una altra, però potser algun actor faltarà o vindrà menys públic si no la fem prou bé, però alhora tenim la certesa que si alguna cosa sabem fer en aquest país, és la millor obra de l’entorn.H