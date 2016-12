Editorial Homenatge als voluntaris, herois i heroïnes en silenci

L’Àngels, el Pascual i la Salvadora són tres de les persones voluntàries que dediquen part del seu temps lliure a ajudar els altres, a col·laborar altruistament en una causa. I ho fan sense publicitat, sense sortir als mitjans de comunicació ni a la fotografia. Avui, però, n’és una excepció, i EL PERIÒDIC els dedica la portada en el Dia internacional del voluntariat. El Comú de la Massana ha volgut reconèixer la tasca dels voluntaris de la parròquia que contribueixen a què la Massana sigui una mica millor. La tasca del voluntariat pot ser molt àmplia, des de contribuir a l’organització d’un esdeveniment perquè sigui un èxit a acompanyar persones que necessiten un cop de mà, per exemple, la gent gran que viu sola i requereix companyia o d’algú que l’ajudi a fer la compra o les tasques de la llar més bàsiques.



Una de les activitats que es repeteixen des de fa uns quants anys és la lectura que els estudiants dels instituts fan a la gent gran dels centres geriàtrics i també a la canalla de la Gavernera. Precisament, aquest cap de setmana, un grup de valents han fet quilòmetres sobre asfalt i a la piscina per recaptar fons per als infants del centre d’acollida.



Andorra és un país de voluntariat. Sempre que hi ha un esdeveniment d’envergadura, la gent respon, però, sobretot, s’apunta a les petites iniciatives que ajuden les grans causes. Ara que està en marxa el projecte de filmació d’una gran producció sobre els passadors, destaquem la solidaritat del país, disposat a bregar per causes justes.



Reconeguem la tasca dels voluntaris i la gent que actua sense protagonismes, i deixem de banda, almenys per un dia les llegendes negres i les estafes massives que fan tan mal.



Felicitats, voluntaris/es.