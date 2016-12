Editorial El goig de veure el país ple de gent passejant

Un eix comercial Avinguda Meritxell-Avinguda Carlemany és un somni per a molta gent. Ara sembla que aquest està més a prop de ser una realitat segons hem pogut veure els darrers dies, i es mostra, sense dubte, com un gran atractiu pel turista.

Tenim un comerç digne de qualsevol capital mundial, i poder-lo exposar de manera coordinada i conjunta de ben segur serà positiu per a tots.

És evident que una avinguda amb força pot suposar en un primer moment restar a certs carrers adjacents públic, però de ben segur que ben gestionat pot fer que aquests també se’n vegin beneficiats i a la llarga formin part d’aquest eix privilegiat, però això demana, com és lògic, coordinació i empenta per part de l’Administració, i ambició i ganes per part de l’empresariat.

La qüestió és que aquests dies tenim un bon exemple del què és aquest eix comercial ple de gent. El pont llarg de la Puríssima està fent que molts turistes vinguin al país, i es traslladin entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany sense importar-los les fronteres administratives, perquè està clar que el visitant no s’hi fixa massa.

Ara queda feina per endavant per decidir com es fa aquesta unió comercial, i hi haurà temps per baralles pel nom o estratègiques, i de com s’adequa tot plegat als plans del Govern pel comerç en els propers anys i lògicament, com ho valoren els comerciants i els compradors, que són al final els que ens faran veure si això funciona o no. De moment, gaudim una mica del que ens ofereixen aquests dies: turistes pels eixos comercials que amb el caliu dels llums de Nadal i les garlandes passegen pels nostres carrers fent lluir el comerç del país. Esperem que duri força i que comprin tant com puguin.