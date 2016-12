Editorial Rens i camells en un bon ambient al poblet de Nadal

Change. org està començat a perdre credibilitat a causa de les nombres campanyes de suport que es fan des d’aquesta plataforma, moltes vegades sense consistència.

Aquests dies n’hi ha una de nova que, escrita en castellà, s’adreça al Comú d’Andorra la Vella, a l’Oficina de Turisme i al Govern, recordant que «los animales son seres que sienten y sufren, no son cosas para exponer y atraer público». El motiu de la polèmica és la presència al Poblet de Nadal d’Andorra la Vella de dos camells i quatre rens que fan lluir la decoració nadalenca i fan gaudir els més petits. Com es pot comprovar, la presència d’aquests animals té uns fins molt allunyats de l’explotació o el maltractament i, pel que fa a l’exhibició, s’ha d’entendre que la llei de protecció dels animals –que en aquest punt és certament ambigua– es refereix a espectacles on els animals poden patir violència física o psicològica. No és aquest el cas, on l’empresa que ha portat els animals assegura que té la corresponent documentació, així com les seves guies de trasllat, certificats sanitaris, certificat de benestar animal durant el transport, etc.

Evecan –així s’anomena l’empresa– té una gran finca a Cantàbria i el propietari sosté que necessita d’events com el d’Andorra per aconseguir ingressos que permetin cuidar i alimentar els nombrosos animals que té a la finca.

No serà en aquesta tribuna on s’hi defensarà mai cap actitud que sigui mínimament perjudicial per als animals, però tampoc s’ha d’abusar de la sensibilitat d’una gran part de la població en temes com aquest i del suport incondicional a les xarxes socials on qualsevol tema és motiu de controvèrsia. És molt fàcil prejutjar. Dir que animals com els rens estan exposats a les baixes temperatures d’Andorra resulta bastant inconsistent.