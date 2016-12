Editorial L’Andorra que millora dia rere dia

Si mirem enrere una vintena d’anys, és possible que ens agafi força nostàlgia de l’Andorra del passat, però alhora veiem el canvi que ha fet el país en poc més de dues dècades. De l’Andorra rural amb turistes a l’Andorra turística amb algun pagès i ramader (pocs).

La modernització de les nostres infraestructures, els nostres carrers i tot l’entorn ha estat imparable i avui podem dir, que tenim un país ben maco i cuidat. Al marge del model socio-econòmic que pot no agradar a tothom, no es pot negar que el país va agafant una forma que agrada a la gent.

No en va, aquesta passada setmana Andorra s’ha omplert de turistes, i és que si vius a Catalunya o al sud de França, poques opcions tens com les que t’ofereix Andorra en un lloc on tot és tan a prop i a més, a uns preus competitius (potser baixos diran alguns).

Però és que el turisme es mou en gran mesura per modes. Hi ha grans destinacions turístiques que mai decauran, com les principals capitals europees o certs destins de platja, que ja tenen la màquina molt rodada, i Andorra està entrant en aquesta lliga. És cert que mires ara certs carrers que anys enrere eren plens de botigues i ara no s’hi passeja ningú, perquè els fluxos de compradors també van canviant, però la destinació com a tal, com a marca, està consolidadíssima a dia d’avui. I parlem de turisme, de la qualitat de les nostres pistes, de la quantitat de comerços, de la relació qualitat/preu dels hotels. La resta són figues d’un altre paner. Andorra està de moda. Aprofitem el que tenim, i siguem capaços d’avançar-nos als canvis per tal de conservar aquesta moda i que durant molt de temps els turistes segueixin venint a visitar-nos. És bàsic que tots, especialment comerciants i hotelers, sàpiguen veure cap on van les tendències i actuïn (en la seva mesura) en conseqüència, i no caiguin en el parany de pensar en què si una cosa anava bé ahir, demà passat també hi anirà. Precisament, si alguna cosa ens ha fet veure la crisi ferotge que hem passat, és que no hi ha res segur, i que més ens val ser prudents i adaptar-nos el més ràpid possible als canvis.