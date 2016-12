Editorial La insostenible despesa de la CASS

Cada any que passa, el dèficit de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social és més preocupant, i del d’aquest 2016, la CASS en va fer balanç ahir en roda de premsa davant els periodistes. La CASS fa autocrítica, conscient que el nivell de despesa és desproporcionat i que cal millorar alguns dels processos per aconseguir que aquest es redueixi. De fet, fa uns quants anys que corre pels calaixos dels seus directius un estudi que posava de rellevància una cinquantena de punts que cal millorar. D’aquests, la feina és a mig fer, uns 25 ja estan encarrilats, i els altres formen part dels deures que hi ha programats. Un dels principals inconvenients, és el sistema informàtic, començant pel portal web www.cass.ad, que es veu antiquat i complicat de navegar-hi, i seguint per un llarg etcètera de punts a jutjar per la despesa pressupostada en termes informàtics de cara al 2017, que puja al milió d’euros. Això se suposa que ha de permetre que l’usuari, el ciutadà, tingui més facilitats a l’hora de relacionar-se amb la seguretat social i per tant, se li faci tot molt més còmode. Millores, sens dubte necessàries per aconseguir l’objectiu que la Caixa Andorrana de Seguretat Social no representi un pou sense fons a nivell econòmic, i que aquests milions d’euros que cada any perd puguin reduir-se el màxim possible. A ningú se li escapa que si els números de la CASS no surten només amb les cotitzacions de tots els ciutadans que treballem (ara per ara aquesta operació s’allunya molt de ser òptima), d’alguna manera s’ha de pagar tot això, i la única manera més enllà de la gestió acuradíssima és apujant els impostos. Això és evident que és el darrer que volem tots plegats, pagar més, però sembla que el petit percentatge que enguany hem de pagar tots no serà flor d’un dia i es convertirà en habitual en els propers anys anar pagant cada cop més de la nostra nòmina si pretenem tenir cobertura sanitària i gaudir d’una jubilació.