Editorial La formació, base de l’èxit en tots els àmbits

Un parell de notícies han cridat l’atenció a la redacció d’aquest rotatiu les darreres hores. Totes dues, potser no per la seva transcendència, però sí pel seu rerefons. D’una banda, la Cambra de Comerç proposa estudis per empresaris per millorar els comerços i poder fer-los créixer de manera exitosa, i alhora, també per desocupats que puguin aconseguir feina al sector de l’hoteleria, que necessita professionals especialment per aquestes dates. Per altra banda, el l’Automòbil Club, ha fet arribar al Govern una proposta de curs de conducció sobre neu que sigui obligatori per tots els novells.



Aquestes dues notícies, que comparteixen poc més que el concepte de formació, difícilment seran mal valorades per qualsevol persona, i és que són la demostració que amb més formació es pot millorar la societat, i formació pràctica i per professionals, molt útil més enllà dels estudis més o menys reglats. A ningú se li escapa que tenir dret (o obligació, qui sap) a aprendre a conduir en condicions extremes de meteorologia, podria millorar, no només les cues que es creen els dies que cauen quatre flocs i més d’un no sap ni posar cadenes, sinó també els accidents de transit a causa del mal estat de la calçada.



Alhora, les propostes de la Cambra poden ser molt beneficioses per dos sectors, turisme i comerç, que no només són una part important de la base econòmica i ocupacional del nostre país, sinó dos sectors que si no estan al dia, si no es mantenen a l’avantguarda del sector, poden patir-ne, i molt, les conseqüències.



Formar és donar eines, és aportar idees, és crear expectatives i ganes de millorar. És per això que una societat formada és una societat amb més possibilitats de millora, i per tant, una societat amb millors auguris pel futur. Bones iniciatives com la de la Cambra de Comerç i l’Automòbil Club han de rebre no només l’aplaudiment de tots, sinó també el suport de les administracions i institucions competents. Des d’aquí, també les aplaudim.