Editorial Andorra encara és un territori d’alta seguretat

És ben cert que els cossos especials, passen més o menys desapercebuts fins que no els necessites realment. Ahir va ser l’exemple clar d’aquest fet, i és que des de mig matí, molts ciutadans es van posar alerta al veure i sentir cotxes patrulla amunt i avall sense saber ben bé què és el que estava passant. Ahir, el cos de policia va fer la demostració, un cop més, que malgrat ser pocs, malgrat viure en un indret on gairebé mai passa res, quan calen, hi són, i aproven amb molt bona nota.



No ha de ser fàcil enfundar-se l’uniforme i calçar-se les botes per perseguir criminals. S’ha de ser d’una pasta especial i tenir una vocació que molts no tenim, i només per això ja es mereixen tot el respecte de la ciutadania, i el tenen. És evident que no sempre tots ho fan tot de la millor manera, passa en qualsevol col·lectiu, i una bona actuació no ha de fer que deixem de ser crítics amb ells, ja que qualsevol institució, no a nivell individual, sinó globalment, ha de millorar certes coses.



I a casa nostra si li hem de trobar algun punt negatiu al cos de policia és, com gairebé a tot arreu, l’hermetisme i l’opacitat informativa. És evident que en el desenvolupament de la seva feina hi ha coses que s’han de mantenir en secret, no pot ser que amb una piulada o amb una noticia fora d’hora se’ls pugui escapar algun sospitós, però alhora, els mitjans hem de poder fer la nostra feina i informar als ciutadans del què està passant, ja que ens agradi o no la gent s’esvera quan sent una sirena o encara més quan anant a dinar a casa es troba un control amb policia fortament armada mirant dins el seu vehicle. Sovint, un missatge de tranquil·litat a la població pot ser positiu, i més encara, pot servir perquè si algun veí ha vist alguna cosa que no quadri, pugui avisar a la policia si sap que aquesta està actuant buscant alguna cosa.



Malgrat tot, en dies com avui cal agrair als agents, la feinada que deuen haver fet els darrers dies ja que molts no s’imaginen el que això comporta, i felicitar-los perquè un cop passa la tempesta ve la calma, i després d’atrapar als malfactors, tots podem tornar a viure en un país que és territori d’alta seguretat.