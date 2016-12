Editorial Un eix comercial amb totes les compres per fer

Bona notícia el fet que d’aquí a pocs dies comencin les converses serioses sobre com es coordinaran els comuns d’Escaldes-Engordany i d’Andorra la Vella per fer de les avingudes Carlemany i Meritxell un sol eix comercial.

Pels turistes és un mateix carrer, no hi veuen la diferència més enllà de l’enllumenat i el mobiliari urbà, i malgrat que una frontera separi el carrer en dos, tothom la travessa sense ni tan sols parar-hi cap atenció, ja sigui amb la intenció de passejar, comprar o simplement desplaçar-se.

Unint-se, és un eix comercial que qualsevol ciutat envejaria, centenars de botigues de tot tipus al llarg de centenars de metres que poden fer les delícies de qualsevol comprador. I especialment en aquells dies que hi ha celebració al carrer. Seria maquíssim veure una Nit Vivand en un format que s’allargui fins l’avinguda Meritxell, o espectacular un Sant Jordi amb totes les parades al llarg de les dues avingudes, tot unit sense necessitat de celebrar-ne dues alhora.

A veure com funcionarà tot plegat, és qüestió de temps i que cada una de les parròquies pugui mantenir les seves activitats i especificitats sense perdre l’essència, però alhora saltant la fictícia barrera com fa la cavalcada de sa majestat els Reis d’Orient o va fer en el seu dia la cremada de falles que es va celebrar l’any en què Escaldes-Engordany era la Capital de la Cultura Catalana.

La zona comercial amb centenars de botigues pot patir a més un altre gran impuls amb els plans d’Andorra Turisme per tal d’ordenar les compres al país. Hem de pensar en què vol el turista, què vol el que ens ve a veure i està disposat a fer 2, 3 o 4 hores de cotxe, més algunes cues per entrar, cues per dins el país i alguna dificultat per aparcar. Si malgrat tots aquests problemes seguim tenint milions de persones que estan disposades a venir a casa nostra, deu ser per alguna cosa (o moltes) i hem d’aprofitar-ho i avançar-nos, ja que només sent originals, ràpids i àgils podrem aconseguir seguir sent un dels pols comercials més importants del sud d’Europa.