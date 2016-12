Editorial A Martí se li presenta molta feina de cara a l’any que ve

Ahir al Matí, el cap de Govern acompanyat d’alguns dels seus ministres, va oferir un esmorzar adreçat als periodistes per tal de fer valoració d’aquest 2016. L’acte és alhora protocol·lari però distès i venia acompanyat d’unes pastes i uns cafès i una escenografia que recorda al Sant Sopar. En ell Martí va fer una mica de balanç de com ha anat l’any, però sobretot va plantejar quins són els reptes de futur pel país, i quins són els que vol abordar l’executiu de cara al 2017 que ja és a tocar. Tres seran els grans objectius pel proper any, pactar una bona llei de transferència i competències amb els comuns, la reforma sanitària i la reforma de l’administració. Altres temes, com el de la Unió Europea queden fora d’aquest plantejament pel 2017, ja que el calendari no permetrà celebrar el referèndum, és a dir, tancar l’acord, abans d’aquesta legislatura. I coincidint amb aquesta declaració d’intencions avui mateix jurava càrrec la nova ministra Eva Descarrega, qui se n’haurà d’encarregar de culminar la reforma de l’administració, una tasca que, veient la posició dels sindicats, necessitarà molt de diàleg que és precisament el que ella ha promès.



Ahir es va celebrar la tradicional sessió de Sant Tomàs al Consell. Allí es va evidenciar una cosa que no és estranya, la divisió profunda que hi ha entre Govern i oposició, i com la lectura de l’estat del país i sobretot dels esdeveniments dels darrers mesos és de diferent per part dels quatre grups que es reparteixen els seients al Consell General.



El dia abans era el bisbe qui demanava unitat, una part també típica dels discursos nadalencs dels mandataris, però no per això poc important. Els reptes del país són grans, i precisament per això cal trobar línies comunes i respectar-se entre tots per trobar posicions de consens. A Martí se li gira feina pel 2017.