L’altre costat de la moneda, aquell que ningú no veu

El Dakar és una de les proves més espectaculars que existeixen. La cursa és un clàssic de les festes de Nadal i els informatius de gairebé tot el món obren amb les espectaculars imatges dels pilots travessant dunes, grans extencions de terreny i fent salts que per la resta serien inimaginables. Però com totes les proves esportives, és una moneda amb diverses cares. Una d’elles és el que hi ha darrere d’aquests pilots voladors. Qui són els que els acompanyen i com viuen ells la prova.El Periòdic estrenarà aquesta nit l’Altre Dakar, una petita secció que pretén apropar al lector –i oient– què viuen els equips d’aquests pilots. La secció consisteix en una nota de veu de l’andorrà Blai Jané, un dels membres de l’equip de Cristian España que va per segon cop a la prova. Jané cada vespre ens explicarà com s’ha viscut el dia, però no des de la perspectiva de la competició i la velocitat a què estem acostumats, sinó per quins calvaris han hagut de passar els cossos d’assistència per aconseguir arribar a la meta –no sempre poden fer-ho– abans que els pilots a qui serveixen.Des dels canvis radicals de temperatura, a fer les necessitats a qualsevol indret, passant pels llocs més insòlits on menjar, a més de les experiències viscudes pels acompanyants dels que són realment els protagonistes.Us convidem, a partir d’aquesta mateixa nit, a ser partícips d’aquestes experiències del Dakar que no veureu a la televisió, però sí que us podrà explicar un dels seus protagonistes cada dia –si la tècnica ens ho permet–. Podreu trobar un apartat a la web www.elperiodic.ad que es titula, com la secció, l’Altre Dakar, o podeu estar atents cada dia a la versió en paper on en posarem un extracte i un enllaç mitjançant un codi QR per accedir a la crònica diària de Blai Jané.