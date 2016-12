Editorial Un 2016 mogut, i un 2017 ple de canvis i reptes

Acaba l’any, i és moment de fer balanç de com han anat els darrers 365 dies, mirar enrere i veure que hi ha hagut coses positives, i altres de negatives (com cada any, és clar). Per fer una mica de perspectiva, avui dediquem un parell de pàgines a veure quins han estat els fets més destacats durant el 2016 que deixem enrera.



El tema BPA que encara cueja i l’acord d’associació amb Europa, són dos dels temes que han anat ocupant portades i portades durant mesos, la dimissió de Meritxell Mateu com a consellera general o de Jordi Alcobé com a ministre també han marcat l’any polític, però no tot són coses negatives, el 2016 també ha tingut bons moments. La millora econòmica s’ha deixat veure, els aturats són menys i més les ofertes de feina, i també ha estat un bon estiu per l’hosteleria i el comerç, i l’hivern, que acaba de començar, té unes perspectives positives.



El 2017 comença doncs amb algunes notícies bones, però incerteses que s’aniran concretant aviat, perquè són reptes que s’han d’anar superant: com afectarà l’intercanvi de dades el sector bancari? Com acabarà la reforma de la funció pública? Com avançarem amb l’acord amb Europa? Es veuran els fruits de l’obertura econòmica? El cas BPA seguirà cuejant?



N’hi ha força de dubtes, que als mitjans de comunicació ens tindran ben distrets els propers dotze mesos i que suscitaran molta activitat al govern i al parlament. Si no fos perquè tots els anys tenen la seva importància històrica, especialment els darrers, podríem dir que el 2017 serà un any important pel país, alguns diuen que ple d’oportunitats, altres diuen que ple de desgràcies que ens cauran a sobre. El temps, segur que no dóna la raó total ni a uns ni als altres, però per acabar l’any bé, millor que mirem el got mig ple.