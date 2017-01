Editorial La música com a inversió per al futur dels nostres fills

Que un país tingui despesa en cultura significa que un país inverteix en el futur de la seva gent. La inversió en cultura és, a llarg termini, una inversió en el nivell dels seus ciutadans i per tant, en la millora del país.



Ara l’ASMA vol agafar el brau per les banyes i com a associació sense ànim de lucre i no governamental que agrupa els músics del país vol donar sortida a un doble objectiu. Per un costat, oferir als seus associats (i als que no ho són), espais per poder compartir les seves creacions. Per un altre, oferir als ciutadans, a tots, una sèrie de dies i espais on escoltar aquestes creacions.



Es tracta d’una molt bona iniciativa que arriba en un bon moment, quan sembla que l’economia es comença a estabilitzar, després d’anys de patir, i que, per tant, sortir a fer una copa amb els amics mentre escoltem música no és un luxe.



La iniciativa pretén substituir –o millor dit complementar– la feina que els amos dels locals fan, però alhora donar-hi l'impuls que ells sols no poden. La intenció és crear un circuit de diferents locals que puguin acollir determinats dies música en directe, perquè el client i alhora oient pugui saber que tal dia a tal lloc s’hi fa un concert en directe i, per tant, anar-hi.



Som un país molt actiu culturalment, només cal veure l’agenda.ad per adonar-nos-en que de coses se’n fan, i moltes, però cada sector va pel seu compte i lògicament les prioritats de l’administració no són les mateixes que les dels negocis privats, ni les d’aquests darrers les mateixes que les dels actors culturals. Però tot pas endavant és bo, tota proposta és constructiva, tot propòsit serveix per avançar i una millora en cultura vol dir fer progressar el país en bloc. Treballem-hi tots, perquè si així ho fem, les properes generacions ens ho agrairan.