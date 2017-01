Editorial L’epidèmia de cada hivern arriba amb ganes

Si hi ha una pandèmia que sembla que no té final, aquesta és la de la grip. Tot i els grans avenços de la ciència encara no hi ha res capaç d’eradicar el molest virus de la grip, que cada any ataca milions de persones amb més o menys virulència. A Andorra ja fa tres mesos que es deixa veure, tot i que ha estat aquesta darrera setmana quan ha actuat amb força: un centenar de casos en set dies.



Tot i les campanyes de vacunació per prevenir la infecció pel virus, sobretot en els col·lectius més vulnerables, la grip no cessa. La gent gran és la que més perill pateix ja que una grip forta pot acabar amb la seva vida fàcilment si ja arrosseguen altres patologies. El virus muta any rere any i es fa difícil prevenir-lo i eliminar-lo, de maner que quan l’enganxem, poca cosa més podem fer que quedar-nos al llit i esperar que els seus efectes disminueixin.



Ara bé, com dèiem, tot i els grans avenços en la medicina el virus de la grip continua campant lliurement. Sent malpensats: potser a la tot poderosa indústria farmacèutica no li interessa eradicar-lo perquè genera milions en medicaments i vacunes? Per contra, això compensa les nombroses baixes laborals que provoca el virus? No hauria de ser qüestió d’Estat?



És cert que una grip és una grip, però malauradament no és un virus innocent, sinó que pot provocar moltes morts en persones vulnerables. Aquí les consultes ja estan plenes de persones amb els símptomes: febre molt alta que no baixa, malestar general, tos, mal de cap, mucositats... I amb el ritme de vida que portem no és estrany que el virus ens agafi amb les defenses amb la guàrdia baixa i que anem propagant la infecció arreu. Per tant, amb una grip, millor quedar-se a casa fins que passi la tempesta...