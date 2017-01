Editorial El 2017 fa pujada, però tampoc gaire

Amb l’any nou la majoria dels prestadors de serveis aprofiten per fer una mirada a les tarifes i les «regularitzen», gairebé sempre a l’alça. A casa nostra però, es mantenen gairebé igual tots els serveis dels comuns, llevat potser d’algunes parròquies que apujaran sensiblement l’aigua, l’aparcament o la pujada generalitzada de les tarifes d’electricitat a tots els usuaris, que es veuran més a les llars que als altres llocs.



Amb l’any, hi ha qui aprofita per intentar una doble maniobra. La Massana abaixa el preu de la radicació d’un negoci a la parròquia, cosa que vol dir que serà més barat muntar un negoci allà, fet que ajudarà l’emprenedoria i que, a més a més, pot fer decidir a més d’un a posar la seva base professional en aquella parròquia i no en una altra.



Tot plegat però, ens fa plantejar si viure a Andorra és car o és barat. Vist des de fora, la resposta és clara, és baratíssim perquè paguem menys pel tabac, la gasolina, l’alcohol, el Toblerone i el sucre. Però vist des d’aquí ens trobem que el peix, la carn o la verdura, per posar uns exemples, són més cars aquí que a altres ciutats del voltant. I en els serveis guanyem per golejada. Malgrat la forta càrrega contra el comú d’Andorra la Vella per la pujada dels aparcaments, només cal anar a Barcelona per adonar-se que no hi ha color amb el preu. I el resident que té també caseta a la costa veurà com aquí paga molt menys per l’aigua i la llum.



En general Andorra no és un país car, però tampoc és un país on s’hi visqui de meravella amb els salaris que es cobren, de mitjana. En tot cas, aquest 2017 fa una mica més de pujada i el ciutadà haurà d’abonar uns euros més cada final de mes per tenir els mateixos serveis que tenia fins ara.