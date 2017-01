Editorial La qualitat de l’aire, un valor per al nostre país?

La inversió tèrmica que tenim a sobre fa setmanes deixa notar els seus efectes a la qualitat de l’aire, una qualitat, que malgrat que fa temps que no plou i els contaminants no poden marxar perquè l’aire els empeny, només ha empitjorat sensiblement durant el desembre, col·locant-se a la categoria de «regular».



Això no és res (gràcies a Déu) comparat amb les situacions que s’estan vivint a llocs propers com ara Madrid o Barcelona, que en les darreres setmanes, no només han hagut d’emetre avisos a la població per a què no practiqui esports a l’aire lliure, sinó que a més s'ha prohibit la circulació, de manera parcial, pel centre de la ciutat de Madrid.

Aquí les coses són sensiblement millors, però no cal oblidar que els nuclis de població principals del país es troben en una vall que a més aquests dies alberga desenes de milers de vehicles de turistes que no hi són en altres èpoques, alhora que les calefaccions han funcionat a tot drap aquests dies, perquè les temperatures són força baixes.



En tot cas, des del Departament de Medi Ambient ens diuen que no cal preocupar-se gaire, i que és una situació que es dóna cada any i que per tant entra «dins de la normalitat».



Al marge d’aquests episodis, el nostre és un país que podria ser referent pel que fa al respecte a l’entorn. A més dels esforços que fa l’administració, cal que tots plegats ens conscienciem que la muntanya és el nostre punt més fort i diferencial, i tot el que coneixem com a país no seria res si no estigués envoltat d’aquestes muntanyes. Cal doncs, una reflexió de tots plegats, perquè malgrat que no anem malament, som un país amb gairebé dos vehicles per persona, amb una temperatura altíssima dins de les llars i locals comercials i amb la constant sensació d’anar a tot arreu amb el cotxe. Només nosaltres podem deixar un país exemplar a les següents generacions.