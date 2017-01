Editorial Nit de reis: La nit més màgica de tot l’any

Com no podia ser d’una altra manera, avui dediquem la portada a un dels esdeveniments més màgics de l’any: la nit de Reis. Una nit llarga que comença amb la cavalcada de ses majestats per les diferents parròquies, una nit màgica, on tots els nens (i els grans també) reben regals per part dels Reis d’Orient i una nit plena d’aventures secretes que no s’expliquen per poder arribar al matí en què les cases es desperten plenes de regals, il·lusions i somriures.

Enguany, hem pogut entrevistar el Rei Melcior, que ens explica clarament que l’amistat i la generositat són els dos regals més preuats que reparteixen durant aquesta nit, i per conseqüència, durant el dia d’avui. I és que les festes nadalenques tenen això, que sembla que per alguns el calendari pugui alentir-se una mica, frenar, i deixar temps per poder recuperar certs valors que, no ens enganyem, la resta de l’any passen una mica més desapercebuts.

Aquestes dates tenen aquest aire especial que es respira i que permet que aflorin certs sentiments que no ho fan en altres temps, no amb tothom, evidentment, hi ha qui és un dèspota tota la seva vida i qui és bon samarità els 365 dies de l’any. Però en general, d'amistat i generositat en repartim tots plegats durant aquestes dates més que mai.

Però els valors no poden ser flor d’un dia (o una setmana), n’hi ha molts que s’estan perdent i que sense adonar-nos-en aplicar-los ha passat de la normalitat a l’excepció.

Aprofitem que avui és el dia posterior a la màgica nit de Reis i fem-nos tots plegats el plantejament de recuperar-los per tot l’any, com a mínim l'amistat i la generositat, com comenta Melcior. Intentem mirar enrere, recordar-nos dels bons moments viscuts quan érem nens, quan érem innocents i intentem recuperar l’esperit que ens brinda aquesta màgica nit.